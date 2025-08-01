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Депутат Рады Дубинский предложил себя в качестве посла Украины в США

Депутат Рады Дубинский предложил свою кандидатуру на пост посла Украины в США
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, обвиняемый в госизмене, обратился к американскому госсекретарю Марко Рубио с предложением рассмотреть его кандидатуру на пост посла в США. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Дубинского, в сложившейся ситуации Украине нужны «не просто декоративные дипломаты, а независимые защитники правды». Он добавил, что уже отправил официальное письмо в соответствующие органы.

17 июля депутат Верховной Рады Ярослав Железняк отметил, что Рустем Умеров не будет назначен послом Украины в Соединенных Штатах, так как Вашингтон не одобрил его кандидатуру на эту роль. По данным депутата, Умеров может занять пост в Совете национальной безопасности и обороны Украины или стать советником президента Владимира Зеленского.

По словам еще одного депутата Рады Игоря Мосийчука, Умерову отказали в назначении послом в Штатах, так как он является гражданином этой страны, а это категорически запрещено американским законодательством.

Ранее Медведчук назвал вероятного посла Украины в США.

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