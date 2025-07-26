На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведчук назвал вероятного посла Украины в США

Медведчук: послом Украины в США может стать «вороватая мышь» Стефанишина
true
true
true
close
РИА Новости

Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на должность посла Украины в Соединенных Штатах может быть назначена «бесцветная и вороватая мышь» Ольга Стефанишина, которая умеет «делиться». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По мнению Медведчука, «серую мышь» Оксану Маркарову, работавшую на демократов, сменит «бесцветная и вороватая» Стефанишина, которая, по его словам, уверяет в своей лояльности республиканцам. Он отметил, что в кадровой политике для Владимира Зеленского важно, чтобы его никто не затмевал, поэтому он выбирает «серых, невзрачных и невнятных» людей, на фоне которых он надеется выглядеть «героем нашего времени».

Медведчук напомнил о своем высказывании о «правительстве мародеров и ликвидаторов» на Украине, отметив, что Стефанишина, по его мнению, в наибольшей степени соответствует этим критериям, поскольку против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупционных действиях, связанных с присвоением арестованных активов.

20 июля депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий Москвы по перемирию.

Ранее Зеленский объявил о назначении 16 послов Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами