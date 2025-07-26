Глава движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что на должность посла Украины в Соединенных Штатах может быть назначена «бесцветная и вороватая мышь» Ольга Стефанишина, которая умеет «делиться». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По мнению Медведчука, «серую мышь» Оксану Маркарову, работавшую на демократов, сменит «бесцветная и вороватая» Стефанишина, которая, по его словам, уверяет в своей лояльности республиканцам. Он отметил, что в кадровой политике для Владимира Зеленского важно, чтобы его никто не затмевал, поэтому он выбирает «серых, невзрачных и невнятных» людей, на фоне которых он надеется выглядеть «героем нашего времени».

Медведчук напомнил о своем высказывании о «правительстве мародеров и ликвидаторов» на Украине, отметив, что Стефанишина, по его мнению, в наибольшей степени соответствует этим критериям, поскольку против нее возбуждено уголовное дело по обвинению в коррупционных действиях, связанных с присвоением арестованных активов.

20 июля депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский назначил бывшего министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны, чтобы тот верифицировал принятие Киевом условий Москвы по перемирию.

Ранее Зеленский объявил о назначении 16 послов Украины.