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Сибига раскрыл, кто будет допущен к проектам восстановления Украины

Сибига пообещал, что Польшу первой допустят к проектам восстановления Украины
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Польша будет в числе первых допущена к проектам восстановления Украины. Такое обещание дал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой Радославом Сикорским, передает «Страна.ua».

«Участие в восстановлении Украины будет однозначно выгодно для польского бизнеса. Наш подход такой: кто был первый с помощью нам во время войны, тот будет первый в доступе к проектам восстановления», — заявил глава украинского МИД.

Сибига подчеркнул, что подобный подход он считает справедливым. Сикорский в ответ сообщил, что каждый из пакетов польской военной помощи Украине, которых уже реализовано 46, стоит €100 млн.

В мае польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша модернизирует инфраструктуру логистического узла «Славков» (Euroterminal Slawkow) на юго-западе страны, чтобы значительно увеличить его перевалочные мощности и создать крупнейший в Евросоюзе хаб. Туск подчеркнул, что Польша таким образом хочет «заработать большие деньги» на восстановлении Украины.

Ранее в Польше заявили о грядущей войне.

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