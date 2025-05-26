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Туск рассказал, как Польша планирует заработать на восстановлении Украины

Туск: Польша создает крупнейший в ЕС хаб для перевалки грузов на Украину
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Польша модернизирует инфраструктуру логистического узла «Славков» (Euroterminal Slawkow) на юго-западе страны, чтобы значительно увеличить его перевалочные мощности и создать крупнейший в Евросоюзе хаб. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Туск подчеркнул, что Польша таким образом хочет «заработать большие деньги» на восстановлении Украины. По его словам, Варшава сделала выводы из ошибок прошлого. В частности, он упомянул ситуацию с Ираком, когда крупные игроки мировой арены заработали на восстановлении страны после войны, а «Польша осталась в дураках».

«Мы хотим помочь, но мы также хотим на этом заработать и для этого нужен этот специальный хаб», — сказал польский премьер.

Политик добавил, что после окончания военного конфликта на Украине «Евротерминал Славков» станет перевалочным пунктом для грузов со всей Азии.

В конце апреля министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что за время конфликта Варшава передала Украине 45 пакетов военной помощи на общую сумму €4 млрд.

Он добавил, что в Польше были обучены более 30 тысяч украинских солдат. По его словам, это примерно треть от общего числа военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), обученных в странах НАТО.

Ранее в Польше посмеялись над заявлениями о том, что на Украине демократия.

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