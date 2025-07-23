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В Польше заявили о грядущей войне

Туск заявил, что Польша живет в «‎предвоенные времена»
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IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна живет в «‎предвоенные времена». Об этом пишет ТАСС.

«‎Мы сейчас живем не в послевоенные, а в предвоенные времена. Мы каждый день являемся свидетелями событий, которые когда-то казались невообразимыми, так называемым черным лебедем»‎, — сказал политик перед объявлением изменений в составе правительства.

Он утверждает, что нынешняя реальность удивляет мировых политиков почти ежедневно.

Туск пообещал, что правительство Польши «будет концентрироваться на обеспечении безопасности как на восточной границе, так и в пределах» польских границ.

В начале июля премьер Польши заявил, что страны Запада должны вернуться к обсуждению путей «победы» Украины в конфликте с Россией, чтобы все остальные дискуссии имели смысл. По его словам, речь идет о территориальной целостности, суверенитете и стабильном мире. Премьер Польши также утверждает, что Россия якобы ведет конфликт против Европы.

До этого спецпредставитель президента США по вопросу Украины Кит Келлог сказал, что союзники Киева должны помочь с восстановлением страны, разработав новый план Маршалла. По его словам, для начала нужно достичь прекращения огня между сторонами. Келлог указал, что как бывшему солдату ему «трудно понять уровень насилия, который наблюдается на Украине».

Ранее президент Польши Навроцкий высказался о премьер-министре республики Туске.

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