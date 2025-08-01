Рамзан Кадыров опубликовал кадры с тренировки

Глава Чечни Рамзан Кадыров вернулся к полноценным нагрузкам после перерыва. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На видео чеченский лидер крутит велотренажер в синем костюме с надписью AKHMAT SILA.

30 июля Кадыров опубликовал фотографию после слухов о едва не случившемся утоплении в Турции. На снимке он находится не в больничной палате, и его самочувствие является удовлетворительным. Вместе с ним за столом сидел его сын Ахмат, занимающий пост министра спорта Чечни.

25 июля Telegram-канал Baza писал, что несколько турецких СМИ сообщили, что Кадыров чуть не утонул во время отдыха в городе Бодрум. Инцидент якобы произошел во второй половине дня 24 июля. Кадыров зашел в море, но «внезапно начал терять сознание и погрузился в воду». На это обратили внимание сотрудники береговой охраны, которые вытащили главу Чечни из воды и оказали ему первую помощь. После этого политика доставили в частную клинику, где врачи оценили его состояние как стабильное, утверждается в новостных материалах.

Ранее Кадыров сделал заявление о врагах.