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Кадыров сделал заявление о врагах

Глава Чечни Кадыров высказался о врагах и переменах в себе
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Кирилл Зыков/РИА Новости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором написал о врагах и переменах в себе.

Он заявил, что враг неспокоен «где-то там, за нашими спинами». По словам лидера Чечни, враг строит собственные планы, «плетет интриги, мечтает, чтобы мы сломались».

«Он не может спать, поскольку тревожит одно: мы все еще здесь. Мы не исчезли, не упали на колени, не стали умолять. Мы просто стали другими — хладнокровными, молчаливыми, собранными. И вы давно не видели, чтобы я смеялся. Потому что это уже не то время. Я не смеюсь — я жду. Я смотрю. Я запоминаю», — написал руководитель республики.

Он отметил, что враги смотрят с «отвращением и злобой», поскольку в «каждом из нас есть то, чего им не купить, не украсть, не придумать». Речь идет о чести, верности и памяти о тех, кто «отдал все, чтобы мы сегодня были», пояснил Кадыров.

Также он заявил, что «нас не сломать», потому что «мы не отступаем». По словам чеченского лидера, «мы рождены», чтобы плечом к плечу стоять «за своих, за землю, за истину».

Он добавил, что «победа наша не за горами».

До этого Кадыров признался, что стал меньше улыбаться из-за специальной военной операции (СВО).

Ранее Кадыров призвал мусульманские страны остановить «прислужников сатаны».

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