Путин заявил о прямом участии Лукашенко в урегулировании на Украине

Путин: Лукашенко напрямую участвует в установлении мира на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко напрямую участвует в установлении мира на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Александр Григорьевич принимает в этом прямое, самое активное участие», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, белорусский народ стремится к скорейшему установлению мира между РФ и Украиной.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Путин и Лукашенко в прошлом году (в июле) тоже проводили встречу на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Позже белорусский лидер рассказал, что обсуждал с российским коллегой нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь шла о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе.

Ранее Путин высказался о мире на Украине.