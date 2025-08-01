Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию

Лукашенко: никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени

Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Белоруссия всегда была и будет рядом с Россией, добавил Лукашенко.

1 августа президент России Владимир Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Путин и Лукашенко в прошлом году (в июле) тоже проводили встречу на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Позже белорусский лидер рассказал, что обсуждал с российским коллегой нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь шла о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подождать, пока Украина захочет переговоров.