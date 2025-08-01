На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил, что никто не поставит на колени Россию и Белоруссию

Лукашенко: никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени
true
true
true
close
kremlin.ru

Никому не удастся поставить Россию и Белоруссию на колени. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Белоруссия всегда была и будет рядом с Россией, добавил Лукашенко.

1 августа президент России Владимир Путин и Лукашенко встретились на острове Валаам.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Путин и Лукашенко в прошлом году (в июле) тоже проводили встречу на Валааме. Они посетили храм Смоленской иконы Божьей Матери в Смоленском скиту Валаамского монастыря. Позже белорусский лидер рассказал, что обсуждал с российским коллегой нерешенные на уровне правительств вопросы. Речь шла о формуле ценообразования на нефть, предоплате за нее и утилизационном сборе.

Ранее Путин заявил, что Россия готова подождать, пока Украина захочет переговоров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами