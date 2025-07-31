СМИ: антикоррупционные силы Украины по-прежнему ощущают давление со стороны Зеленского

Антикоррупционные ведомства Украины продолжают испытывать давление со стороны администрации президента Владимира Зеленского, несмотря на его отступление от планов по лишению их независимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в правоохранительных органах и дипломатических кругах.

По данным агентства, следователи опасаются, что власти Киева могут систематически подрывать работу ключевых структур — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) — путем давления на сотрудников или замены руководства.

Европейский чиновник, участвовавший в обсуждениях, подтвердил Bloomberg, что аналогичные опасения существуют среди союзников Украины. В столицах стран ЕС рассматривают сохранение давления как угрозу реформам, необходимым для дальнейшей поддержки Киева.

На Украине вернули независимость антикоррупционным органам — НАБУ и САП. Президентский законопроект приняла Верховная рада, после чего его подписал Владимир Зеленский. Рассмотрение документа в украинском парламенте прошло с дракой, скандальными заявлениями и демонстрацией неприличного жеста. Несмотря на суматоху, проект поддержало большинство нардепов. При этом 10 депутатов несколько дней назад хотели покинуть Украину. Заседание Рады впервые с начала СВО транслировали в прямом эфире. В итоге депутаты решили трансляции прекратить, чтобы граждане не «видели, что здесь происходит». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что близкие к Демпартии планируют лишить Зеленского контроля над Радой.