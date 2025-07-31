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В МИД Ирана заявили о бессмысленности переговоров с «евротройкой»

Арагчи: переговоры со странами «евротройки» утратили смысл
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Asad/Global Look Press

Переговоры со странами «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция) не имеют смыла, так как европейцы не могут сделать эффективные шаги по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, его слова передает ТАСС.

«С европейцами сейчас нет смысла вести переговоры, потому что они не могут отменить санкции, ни сделать что-то еще», — подчеркнул дипломат.

По словам Арагчи, если европейцы попытаются ввести в действие механизм snapback (предполагающий восстановление санкций Совбеза ООН против Ирана — прим.ред.), на этом «для них все закончится».

В начале июля министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар призвал «евротройку» восстановить в полной мере санкции против Ирана после того, как Тегеран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Он также добавил, что международное сообщество должно сделать все возможное, чтобы остановить «ядерные амбиции Ирана».

Ранее в Иране потребовали США компенсировать ущерб после атаки на страну.

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