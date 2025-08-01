Стало известно, когда вступят в силу новые пошлины Трампа

CNN: новые пошлины Трампа вступят в силу на неделю позже запланированного срока

Новые пошлины президента США Дональда Трампа введут не 1 августа, как планировалось, а на неделю позже. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Пошлины будут введены 7 августа, чтобы дать таможенно-пограничной службе достаточно времени для внесения изменений», — отметил телеканал.

При этом пошлины в отношении Канады вступят в силу 1 августа.

31 июля Трамп подписал указ о введении пошлин в размере от 15 до 41% на товары из более 60 стран.

По данным Bloomberg, торговые партнеры США были разделены на три группы. Для большинства стран сохранен действующий с апреля базовый тариф в 10%. Он применяется к государствам, в которые США экспортируют больше, чем импортируют.

Минимальные пошлины в 15% коснутся примерно 40 стран с незначительным торговым дефицитом. Более высокие ставки предусмотрены для стран, не заключивших соглашения с США или имеющих значительный дефицит торговли в их пользу.

Согласно опубликованному Белым домом перечню, максимальные пошлины введены в отношении Сирии (41%), Лаоса и Мьянмы (по 40%), Швейцарии (39%), Ирака и Сербии (по 35%), а также Алжира, Боснии и Герцеговины, Ливии и ЮАР (по 30%).

Ранее США ввели дополнительную пошлину на импортируемые из Бразилии товары.