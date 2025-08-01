ХАМАС заявил о готовности возобновить переговоры с Израилем

ХАМАС заявил о готовности возобновить переговоры после завершения голода в Газе

Палестинское движение ХАМАС заявило, что готово к возобновлению переговоров о прекращении огня после завершения гуманитарного кризиса и голода в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ХАМАС.

«Движение подчеркивает готовность немедленно возобновить переговоры после поступления помощи тем, кто ее заслуживает, и завершения гуманитарного кризиса и голода в Газе», — сказано в заявлении.

27 июля стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ввела ежедневную тактическую паузу в боевых действиях в части сектора Газа на период с 10:00 по 20:00 (местное время совпадает с московским). В ЦАХАЛ также анонсировали создание постоянно действующих безопасных маршрутов для перемещения гуманитарных миссий Организации Объединенных Наций и гуманитарных организаций, занимающихся доставкой продовольствия и лекарств в сектор Газа.

До этого в ООН заявили, что миллион детей в Газе не получают помощь из-за израильской блокады.

Ранее Трамп призвал ХАМАС капитулировать.