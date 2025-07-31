Спецпосланник США посетит сектор Газа 1 августа

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский посол в Израиле Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте», — заявила она.

Левитт подчеркнула, что США стремятся «обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи» в регион.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. В документе также содержатся призыв к разоружению ХАМАС, передаче контроля Палестинской автономии и упоминание о возможном вводе международных сил в Газу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Кроме того, американский лидер счел сложившуюся ситуацию гуманитарным кризисом и абсолютной катастрофой.

Ранее США решили отозвать переговорщиков из Дохи после ответа от ХАМАС.