На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Спецпосланник США посетит сектор Газа 1 августа

Спецпосланник США Уиткофф посетит сектор Газа для оценки ситуации с гумпомощью
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский посол в Израиле Майк Хакаби 1 августа отправятся в сектор Газа для оценки обстановки с доставкой гуманитарной помощи. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, передает РИА Новости.

«Завтра спецпосланник Уиткофф и посол Хакаби посетят Газу, чтобы осмотреть действующие пункты распределения и согласовать план по доставке продовольствия, а также встретиться с местными жителями, чтобы из первых уст услышать о тяжелой ситуации на месте», — заявила она.

Левитт подчеркнула, что США стремятся «обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи» в регион.

30 июля страны Лиги арабских государств впервые осудили действия ХАМАС и потребовали от группировки отказаться от власти над сектором Газа. Они подписали совместную декларацию с Евросоюзом на конференции ООН. В документе также содержатся призыв к разоружению ХАМАС, передаче контроля Палестинской автономии и упоминание о возможном вводе международных сил в Газу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

До этого президент США Дональд Трамп поставил под сомнение заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в секторе Газа нет голода. Кроме того, американский лидер счел сложившуюся ситуацию гуманитарным кризисом и абсолютной катастрофой.

Ранее США решили отозвать переговорщиков из Дохи после ответа от ХАМАС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами