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В США заявили о начале нового этапа в отношениях с Китаем

Рубио: США и КНР вступают в период стратегической стабильности
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Jacquelyn Martin/Pool/Reuters

США и КНР находятся на пороге периода стратегической стабильности. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью Fox News.

«Мы вступаем в период стратегической стабильности. В конечном счете у нас две крупнейшие экономики в мире. Полагаю, что США могли бы получить какие-то выгоды от полномасштабного торгового конфликта между Соединенными Штатами и Китаем, однако мир бы от него пострадал», — сказал он.

Кроме того, по словам Рубио, у США «есть много раздражителей в отношениях с Китаем», с которыми Вашингтону необходимо бороться.

В ходе интервью госсекретарь также заявил, что США не исключают сценарий введения секторальных и банковских санкций против России, но надеются избежать этого. По его словам, у президента США Дональда Трампа есть множество вариантов. В частности, Рубио заявил о наличии возможности ввести вторичные санкции на продажу российской нефти, которые затронут огромную часть российских доходов.

Ранее политолог раскрыл давнюю мечту США в отношении РФ и Китая.

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