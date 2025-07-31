Новый президент Польши потребовал от Зеленского пересмотра исторической политики

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским заявил о необходимости изменения подхода Украины к спорным вопросам совместной истории. Об этом сообщил будущий пресс-секретарь Навроцкого Рафал Леськевич в социальной сети X.

По словам Леськевича, Навроцкий охарактеризовал себя как «голос народа», ожидающего изменений в трактовке «важных и ранее нерешенных исторических тем». Польский политик предупредил, что эти вопросы станут предметом дальнейших переговоров между странами. Разговор состоялся по инициативе Зеленского, который поздравил Навроцкого с победой на выборах.

При этом избранный президент Польши подтвердил сохранение поддержки Украины в конфликте с Россией, подчеркнув двойственный характер диалога: сочетание требований по историческим вопросам с продолжением военно-политического сотрудничества.

До этого французская газета Le Figaro сообщила об ухудшении отношения жителей Польши к беженцам с Украины. Согласно данным опроса, проведенного в 2025 году, Польша столкнулась с трудностями в вопросе интеграции украинских беженцев. 38% поляков выразили неприязнь к украинцам, в то время как положительное отношение к ним демонстрируют лишь 30% опрошенных. В статье отмечается, что это на 10% ниже, чем в 2024 году, и на 21 процентный пункт ниже, чем в 2023 году.

Кроме того, каждый третий украинский беженец признался, что сталкивался с проявлениями пренебрежительного отношения или ощущал чувство превосходства со стороны поляков. Украинские беженцы выражают опасения относительно возможного ужесточения миграционной политики и депортации в связи с приходом к власти избранного президента Кароля Навроцкого.

Ранее в Польше заявили о грядущей войне.