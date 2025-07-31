Рубио исключил прямой военный конфликт между Россией и США

Рубио: мир никогда не увидит войну между Россией и США

Вооруженный конфликт между Россией и США нереален, поскольку опасность такого столкновения была бы слишком велика. Об этом в интервью Fox News заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Это даже не поддается пониманию. Я имею в виду, что война между Соединенными Штатами и Россией - это не то, чего мы когда-либо увидим. Это две крупнейшие армии в мире, обладающие ядерным оружием, и опасность была бы слишком велика», — отметил он, отвечая на вопрос о «военном противостоянии» России и США.

По словам Рубио, «мы не должны даже думать об этом, потому что это не является чем-то правдоподобным».

31 июля колумнисты газеты The Hill Джонатан Свит и Марк Тот заявили, что президенту США Дональду Трампу якобы стоит «готовиться к удару» со стороны России и Ирана, «столкновение» между державами «вероятно, становится неизбежным».

Ранее Владимир Путин удивил Запад ответом на ультиматум Трампа.