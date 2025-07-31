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Политолог объяснил, почему не стоит ждать «колоссальных экономических сделок» от США

Политолог Солонников: Трамп не даст России кувалду для разрушения барьеров ЕС
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Carolyn Kaster/AP

Президент США Дональд Трамп не будет предлагать России сделки, которые были бы действительно выгодны для Москвы и стали бы «кувалдой» для разрушения барьеров Евросоюза. Так, политолог Дмитрий Солонников прокомментировал «Газете.Ru» сообщение о том, что ради завершения конфликта на Украине американский президент может предложить Кремлю «колоссальные экономические сделки».

«Не нужно строить радужные фантазии и верить тому, что Трамп может сделать что-то, что могло бы принести выгоду России. Этого точно никогда не будет. Да, он может где-то пойти на уступки, если видит в этом большую выгоду для США, но не более того», ― сказал политолог.

По его мнению, нельзя заранее предсказать, введет ли Трамп санкции против российской нефти или нет, потому что американский лидер меняет свою позицию по нескольку раз на дню.

«Пока что все заявления говорят о том, что санкции против стран, покупающих у России нефть и нефтепродукты, введены будут. Так что будем исходить из этих заявлений. В целом же от Трампа можно ожидать практически всего, что угодно», ― заключил Солонников.

Издание Politico со ссылкой на дипломатов и американских экспертов сообщило, что президент США Дональд Трамп ради завершения конфликта на Украине может предложить России «колоссальные экономические сделки». В публикации отмечается, что подобный шаг может стать «кувалдой», способной уничтожить экономический барьер Запада вокруг РФ, что очень страшит Европу.

Ранее на Западе рассказали, чего пытается добиться Трамп своей сделкой с ЕС.

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