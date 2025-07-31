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На Западе рассказали, чего пытается добиться Трамп своей сделкой с ЕС

Politico: приоритетом Трампа в сделке с ЕС был отказ Европы от нефти и газа РФ
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Evelyn Hockstein/Reuters

В ходе торговых переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен основной целью президента США Дональда Трампа был отказ Евросоюза (ЕС) от импорта российских нефти и газа. Об этом пишет Politico со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, Трамп ставил для себя такую задачу и другая сторона согласилась.

«Ситуация полностью поменялась, это (сделка ЕС и США. — «Газета.Ru») представляет собой обязательство покупать [энергоносители] у США», — сказал он.

Сообщается, что изначально планировалось продать ЕС энергоносители на $1 трлн, но итоговая сумма составила $750 млрд ($250 млрд в год до 2027). По данным издания, поставки в таких объемах сигнализируют о том, что весь энергетический экспорт США будет направлен в Европу, а его объемы вырастут на 50%.

27 июля Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что Вашингтон и Брюссель договорились о торговом соглашении. Он отметил, что речь идет об «огромной сделке с большим количеством стран». По словам американского лидера, они откроют свои рынки для торговли с США c нулевой ставкой по пошлинам.

Ранее в США спрогнозировали, как сделка Трампа и ЕС отразится на России.

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