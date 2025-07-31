СМИ сообщили, что Пашинян теряет поддержку со стороны Евросоюза

Премьер Армении Никол Пашинян теряет поддержку со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель рассматривает его политику как «авторитарное правление». Об этом пишет турецкая газета Aydinlik.

«За высокопарной риторикой Европы о «демократической» Армении практически не кроется никакой реальной приверженности. Это связано прежде всего с тем, что Евросоюз считает, что реформы Пашиняна направлены на перераспределение существующей собственности в Армении, а не на реальное продвижение демократии», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, Пашинян обещал Европе «демократические реформы», однако на деле его «авторитарное правление» проявилось в репрессиях против политических оппонентов и изъятии активов у крупных предпринимателей.

17 июня предпринимателя Самвела Карапетяна задержали в Армении. Как рассказал его адвокат Армен Фероян, бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину.

На следующий день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.