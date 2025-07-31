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СМИ сообщили, что Пашинян теряет поддержку со стороны Евросоюза

Aydinlik: Пашинян теряет поддержку со стороны Евросоюза из-за репрессий
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Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер Армении Никол Пашинян теряет поддержку со стороны Евросоюза, поскольку Брюссель рассматривает его политику как «авторитарное правление». Об этом пишет турецкая газета Aydinlik.

«За высокопарной риторикой Европы о «демократической» Армении практически не кроется никакой реальной приверженности. Это связано прежде всего с тем, что Евросоюз считает, что реформы Пашиняна направлены на перераспределение существующей собственности в Армении, а не на реальное продвижение демократии», — говорится в сообщении издания.

Как пишет газета, Пашинян обещал Европе «демократические реформы», однако на деле его «авторитарное правление» проявилось в репрессиях против политических оппонентов и изъятии активов у крупных предпринимателей.

17 июня предпринимателя Самвела Карапетяна задержали в Армении. Как рассказал его адвокат Армен Фероян, бизнесмену предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти в республике. Карапетян не признает вину.

На следующий день суд в Ереване на два месяца арестовал предпринимателя, имеющего российское гражданство.

Ранее Карапетян выиграл суд против правительства Армении.

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