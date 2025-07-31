В Кремле заявили, что сотрудничество с российским бизнесом выгодно США

Сотрудничество американских компаний с российскими предпринимателями соответствует интересам США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Деловое партнёрство с российским бизнес-сообществом было бы экономически целесообразно для американских корпораций. Никакого процесса возвращения американского бизнеса в Россию не существует. Ставить на паузу нечего — этот процесс попросту отсутствует», — сказал Песков.

31 июля издание Politico писало, что европейские политики и американские бизнесмены опасаются, что президент США может пойти на уступки России ради урегулирования украинского конфликта и снять ограничения на торговлю российскими энергоносителями.

В издании подчеркнули, что если Трамп пойдет на попятную, то это может подорвать позиции американского сжиженного природного газа (СПГ) на рынке ЕС. По состоянию на 2024 год, сумма поставок этого вида топлива в Европу из США, как уточнили в публикации, достигла $20 млрд, что составляет более половины всей стоимости экспорта американского СПГ. Однако стиль внешней политики Трампа заставил европейцев усомниться в надежности США как поставщика энергоносителей. В связи с чем многие импортеры из ЕС не заключают долгосрочные контракты с американскими компаниями, отдавая приоритет более надежным поставщикам из Норвегии и Катара.

Ранее Трампа призвали готовиться к «столкновению с Россией и Ираном».