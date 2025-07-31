Помощник президента РФ предупредил о возможной эскалации в Беринговом проливе

Патрушев: США и Япония могут решиться на эскалацию в Беринговом проливе

Вашингтон и Токио могут пойти на эскалацию напряженности в Беринговом проливе в случае обострения военно-политической обстановки. Об этом предупредил помощник президента РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

Он обратил внимание, что в Беринговом проливе действует правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениями. Но, несмотря на это, остается риск различных инцидентов.

Как отметил Патрушев, в настоящее время Япония наращивает свой авианесущий флот и подводные силы. Кроме того, азиатская страна развивает ракетные вооружения.

«Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом российского Дальнего Востока», — подчеркнул помощник президента РФ.

Также он заявил, что западные страны начали провокации на различных участках Трансарктического транспортного коридора. В частности, государства Европы запустили миссию «Балтийский страж» в целях блокирования Балтийского моря для торгового судоходства РФ. По словам Патрушева, эта миссия в любой момент может быть развернута в блокадную.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Балтийское море превращается в арену военного противостояния.