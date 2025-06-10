На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД заявили, что Балтийское море превращается в арену военного противостояния

Замглавы МИД Грушко: Балтийское море становится ареной военного противостояния
close
Александр Гальперин/РИА Новости

Балтийское море становится ареной военного противостояния, конфликт здесь может начаться в любой момент. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на «Форуме будущего — 2050», передает РИА Новости.

«Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — сказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что не преувеличивает, когда говорит о риске эскалации. Замминистра также отметил плотность военных учений и подобной активности в регионе.

Накануне помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью заявил, что против России в Балтийском море фиксируются новые провокации. Он отметил, что морская граница России составляет более 38 тыс. км и на всех участках границы происходят попытки ее нарушения.

Ранее в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами