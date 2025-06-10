В МИД заявили, что Балтийское море превращается в арену военного противостояния

Балтийское море становится ареной военного противостояния, конфликт здесь может начаться в любой момент. Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко на «Форуме будущего — 2050», передает РИА Новости.

«Сейчас в результате искусственной конфронтации, которая насаждается, демонизации России этот регион превращается в арену военного противостояния, которое может в любой момент дать искры, из которых возгорится пламя», — сказал Грушко.

Дипломат подчеркнул, что не преувеличивает, когда говорит о риске эскалации. Замминистра также отметил плотность военных учений и подобной активности в регионе.

Накануне помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью заявил, что против России в Балтийском море фиксируются новые провокации. Он отметил, что морская граница России составляет более 38 тыс. км и на всех участках границы происходят попытки ее нарушения.

Ранее в Балтийском море начались учения НАТО Baltops-2025 с участием 50 кораблей.