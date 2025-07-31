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В МИД РФ отреагировали на отказ Франции в выдаче визы российской журналистке

Захарова: РФ ответит на отказ Франции выдать визу корреспондентке РИА Новости
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Shatokhina Natalia/Global Look Press

Россия ответит на отказ французских властей выдать рабочую визу во Францию корреспондентке РИА Новости Полине Ковалевой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, Франция ведет охоту на российские СМИ и журналистов, используя для этого арсенал санкций, преследования, недопуск на мероприятия и невыдачу виз.

«Нами будет дан ответ и на этот раз», — отметила Захарова.

Франция отказалась выдавать рабочую журналистскую визу Ковалевой, бездоказательно назвав ее «угрозой» общественному порядку и безопасности страны. Из документа, который вместе с паспортом был передан корреспондентке в генконсульстве Франции в Москве, следует, что сотруднице РИА Новости отказано в выдаче визы по категории профессии, к которой относится Ковалева и по которой ранее получали разрешение на въезд во Францию все российские журналисты.

Это не первый раз, когда Франция отказалась выдать рабочую визу российскому журналисту. В феврале этого года во въезде в страну для последующей работы там было отказано сотрудникам «Известий». Отказ получили российский журналист Николай Иванов и оператор Георгий Бекаури.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти действия французских властей дискриминацией.

Ранее Франция отказала в выдаче рабочей визы журналисту «Комсомольской правды».

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