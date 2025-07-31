Власти Южной Кореи разрешили населению свободные контакты с жителями КНДР

Yonhap: Южная Корея отменила ограничения на частные контакты с жителями КНДР

Министр объединения Республики Корея Чон Дон Ён заявил, что гражданам теперь разрешено контактировать с северокорейцами без ограничений при условии предварительного уведомления о таких контактах. Его слова приводит агентство Yonhap.

Сообщается, что Чон подписал распоряжение об отмене инструкций министерства, регулирующих контакты с северокорейцами. Введение этих инструкций способствовало практически полной заморозке частных межкорейских контактов в последние годы.

«Это [позволяет наладить] полномасштабные контакты на частном уровне <...> Свободные контакты между народами делают возможным взаимопонимание, которое может привести к мирному сосуществованию», — сказал Чон.

Теперь жители Южной Кореи смогут свободно общаться с северокорейцами при условии предварительного уведомления министерства о таких контактах.

24 июля издание The Korea Times писало, что власти Южной Кореи могут пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле, запланированный на 31 октября — 1 ноября. По информации источника, приглашение лидера Северной Кореи на мероприятие может стать важным шагом для разрешения напряженности между странами.

Ранее Южная Корея прекратила вести пропаганду против КНДР.