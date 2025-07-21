Южная Корея прекратила вести пропаганду против КНДР

Южнокорейская разведка прекратила вещание пропагандистских программ против Северной Кореи по радио и телевидению. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на представителя вещательной компании Unification Media Group (UMG).

«Национальная разведывательная служба (NIS) в этом месяце приостановила все свои многолетние передачи, направленные против северокорейского режима», — говорится в сообщении.

Речь идет в том числе о главных радиопрограммах NIS, вещание которых шло с 1980-х, — «Эхо надежды» и «Народный голос».

До этого министерство объединения Южной Кореи сообщило, что правительство страны разрабатывает новую политику и изучает различные шаги в отношении Северной Кореи «с целью снизить напряженность на Корейском полуострове».

10 июля президент Республики Корея Ли Чжэ Мён призвал активно восстанавливать связи между Сеулом и Пхеньяном. Он выразил уверенность, что мир между двумя странами является наиболее реалистичным путем к укреплению национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что Россия закупила рекордное количество мороженого у Южной Кореи.