Стало известно о возможном приглашении Ким Чен Ына на саммит в Южной Корее

Korea Times: Ким Чен Ын может быть приглашен на саммит АТЭС в Сеуле

Власти Южной Кореи могут пригласить лидера КНДР Ким Чен Ына на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сеуле, запланированный на 31 октября — 1 ноября. Об этом сообщило издание The Korea Times. со ссылкой на источники.

«Официальные лица пояснили, что эта идея пока официально не обсуждалась, но признали, что приглашение стран, не входящих в организацию, остается исключительно прерогативой страны-председателя», — говорится в материале.

По информации источника, приглашение лидера Северной Кореи на мероприятие может стать важным шагом в направлении разрешения напряженности между регионами.

АТЭС – региональное объединение, созданное в 1989 году для интеграции стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского бассейна. В него входит 21 страна, в том числе Россия. В прошлом году саммит АТЭС проходил в Перу с 10 по 16 ноября.

Ранее Южная Корея запросила у РФ данные о саммите Путина и Ким Чен Ына.