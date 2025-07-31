В российском регионе город возглавил проигравший выборы жене водителя чиновник

В Свердловской области депутаты городской Думы Березовского повторно проголосовали за избрание действующего мэра Евгения Писцова на новый срок. Об этом пишет местный портал 66.ru.

«На заседание по избранию главы Березовского пришли 18 из 25 депутатов. За действующего главу города Евгения Писцова проголосовали 16 депутатов, 2 бюллетеня испортили и их признали недействительными. Вторым кандидатом был его заместитель по социальным вопросам Артур Садреев, за него не отдали ни одного голоса», — сказано в сообщении.

После объявления результатов у Писцова спросили, готов ли он работать на этом посту до конца срока. На что он ответил, что забегать вперед не стоит.

В начале января 2025 года в Думе муниципального округа Березовский состоялось голосование, по итогам которого главой городского округа назначили Юлию Маслакову. Ее кандидатуру поддержали 17 депутатов, еще шесть законодателей проголосовали за другого претендента — действующего тогда мэра Писцова.

При этом до начала заседания Маслакова заявила, что хочет снять свою кандидатуру. Но депутаты отклонили просьбу. В результате Маслакова одержала победу, хотя СМИ называли ее «техническим кандидатом». Журналисты дали ей такую характеристику, так как она является супругой водителя Писцова и работает в местной администрации.

В марте решение об избрании Маслаковой главой городского округа Березовский признали незаконным.

Ранее бывший министр строительства Чувашской республики подал в суд на главу региона Олега Николаева.