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Экс-министр строительства Чувашии подал в суд на главу республики

Бывший глава минстроя Чувашии Коледа подал в суд на главу республики Николаева
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Максим Богодвид/РИА Новости

Бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Михаил Коледа подал в суд на главу республики Олега Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд Чебоксар.

Заявление, относящееся к категории трудовых споров, было подано Коледой в начале февраля. Судебное разбирательство назначено на 2 апреля.

16 января Олег Николаев своим указом освободил Михаила Коледу от должности министра, сославшись на пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ («Увольнение в связи с утратой доверия»). Основанием для увольнения послужило представление прокуратуры Чувашии, обнаружившей факты принятия Коледой решений в интересах своего знакомого. По данным прокуратуры, благодаря вмешательству бывшего министра, фирма этого знакомого получила государственные контракты на сумму 1,5 млрд рублей.

Коледа возглавлял региональное министерство строительства с 12 сентября 2023 года, проработав на этом посту менее пяти месяцев.

На прошлой неделе избранный мэр города Березовского в Свердловской области Юлия Маслакова подала в суд на гордуму, чтобы оспорить свое избрание.

Ранее экс-глава ЦБ Аргентины подал в суд на президента.

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