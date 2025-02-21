Экс-министр строительства Чувашии подал в суд на главу республики

Бывший глава минстроя Чувашии Коледа подал в суд на главу республики Николаева

Бывший министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Михаил Коледа подал в суд на главу республики Олега Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ленинский районный суд Чебоксар.

Заявление, относящееся к категории трудовых споров, было подано Коледой в начале февраля. Судебное разбирательство назначено на 2 апреля.

16 января Олег Николаев своим указом освободил Михаила Коледу от должности министра, сославшись на пункт 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ («Увольнение в связи с утратой доверия»). Основанием для увольнения послужило представление прокуратуры Чувашии, обнаружившей факты принятия Коледой решений в интересах своего знакомого. По данным прокуратуры, благодаря вмешательству бывшего министра, фирма этого знакомого получила государственные контракты на сумму 1,5 млрд рублей.

Коледа возглавлял региональное министерство строительства с 12 сентября 2023 года, проработав на этом посту менее пяти месяцев.

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