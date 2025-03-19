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В Березовском отменили итоги выборов, на которых победила жена водителя мэра

Суд признал незаконным решение о назначении Юлии Маслаковой главой Березовского
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Размик Закарян/URA.RU

Решение об избрании Юлии Маслаковой главой городского округа Березовский в Свердловской области признали незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Березовского городского суда.

В заявлении отмечается, что иски об отмене данного решения подали сама Юлия Маслакова и местный депутат Михаил Киндрась.

«Административные иски <...> удовлетворены», — говорится в тексте.

Из него следует, что другие участники процесса могут обжаловать решение суда в течение одного месяца. Для этого им надо подать апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

В начале января 2025 года в Думе муниципального округа Березовский состоялось голосование, по итогам которого Маслакова была назначена главой городского округа. Ее кандидатуру поддержали 17 депутатов, еще шесть законодателей проголосовали за другого претендента — действующего на тот момент мэра населенного пункта Евгения Писцова.

При этом до начала заседания Маслакова заявила, что хочет снять свою кандидатуру. Но депутаты отклонили просьбу. В результате Маслакова одержала победу, хотя СМИ называли ее «техническим кандидатом». Журналисты дали ей такую характеристику, так как она является супругой водителя Писцова и работает в местной администрации.

Маслакова должна была официально вступить в должность 17 февраля текущего года, но не явилась на соответствующую церемонию. Более того, избранная глава городского округа обратилась в суд.

Ранее бывший министр строительства Чувашской Республики подал в суд на главу региона Олега Николаева.

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