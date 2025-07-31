На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко рассказал, что предлагал Западу забрать тысячи заключенных

Лукашенко: Минск хотел передать Западу тысячи заключенных, но получил отказ
true
true
true
close
Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Белорусские власти предлагали западным странам забрать тысячи заключенных, однако те отказались, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

«Я им в последний раз сказал: «Хотите — мы вам и этих добавим». — «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих». Предлагал передать и несколько тысяч других человек, которые осуждены за различные преступления», — сказал белорусский лидер.

2 июля Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности.

21 июня в Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея. На свободе они оказались после встречи президента Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Людей отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в мирное время.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами