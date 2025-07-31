Лукашенко рассказал, что предлагал Западу забрать тысячи заключенных

Белорусские власти предлагали западным странам забрать тысячи заключенных, однако те отказались, рассказал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

«Я им в последний раз сказал: «Хотите — мы вам и этих добавим». — «Нет, нет, нет, этих не хотим, хотим вот этих». Предлагал передать и несколько тысяч других человек, которые осуждены за различные преступления», — сказал белорусский лидер.

2 июля Лукашенко в преддверии Дня независимости помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности.

21 июня в Белоруссии освободили 14 политзаключенных, в том числе мужа экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Сергея. На свободе они оказались после встречи президента Александра Лукашенко и спецпосланника Трампа Кита Келлога. Людей отправили в Литву, где они встретились со своими родными и близкими.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в мирное время.