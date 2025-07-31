Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в мирное время

Нынешнее мирное время требует от дипломатов и правительства «военной мобилизации». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация», — заявил он.

По словам белорусского лидера, текущий год и следующие будут сложными, поскольку давление и требования будут только выше. Лукашенко добавил, что данный вопрос затрагивает не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства.

Президент Белоруссии подчеркнул, что экономику необходимо удержать.

Незадолго до этого Лукашенко отметил, надеется на то, что раскол внутри Евросоюза скажется в том числе на антибелорусской политике объединения. По его словам, министерство иностранных дел информировало его насчет того, с какими странами можно обсуждать эту тему. Глава Белоруссии подчеркнул, что «нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться».

Ранее сообщалось, что Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет.