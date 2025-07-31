На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко заявил о необходимости военной мобилизации в мирное время

Лукашенко: сейчас мирное время требует от дипломатов и правительства мобилизации
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Нынешнее мирное время требует от дипломатов и правительства «военной мобилизации». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова приводит Telegram-канал «Пул Первого».

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в мирное время, когда нужна военная мобилизация», — заявил он.

По словам белорусского лидера, текущий год и следующие будут сложными, поскольку давление и требования будут только выше. Лукашенко добавил, что данный вопрос затрагивает не только руководителей дипломатических представителей, но и всего правительства.

Президент Белоруссии подчеркнул, что экономику необходимо удержать.

Незадолго до этого Лукашенко отметил, надеется на то, что раскол внутри Евросоюза скажется в том числе на антибелорусской политике объединения. По его словам, министерство иностранных дел информировало его насчет того, с какими странами можно обсуждать эту тему. Глава Белоруссии подчеркнул, что «нашим дипломатам на Западе ни в коем случае нельзя отсиживаться».

Ранее сообщалось, что Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами