Украина начала «самое амбициозное» строительство оборонительных укреплений

Украина начала «самую амбициозную» программу по строительству оборонительных сооружений, чтобы сдержать летнее наступление ВС России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ возводят укрепления, чтобы «быстро остановить» летнее наступление России.

По информации газеты, украинская оборонительная линия состоит из слоя «малозаметной колючей проволоки и тонких металлических спиралей», трех противотанковых рвов, «зубов дракона» и второго слоя колючей проволоки.

Как пишет WSJ, второй год подряд возведение фортификационных сооружений ВСУ сталкивается с задержками и арестами по подозрению в коррупции.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Ранее Белоусов обратился к военнослужащим после взятия Часова Яра в ДНР.