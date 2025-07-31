На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина начала «самое амбициозное» строительство оборонительных укреплений

WSJ: ВСУ начали самое амбициозное строительство укреплений, чтобы остановить РФ
true
true
true
close
Anatolii Stepanov/Reuters

Украина начала «самую амбициозную» программу по строительству оборонительных сооружений, чтобы сдержать летнее наступление ВС России. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Киев находится в самом разгаре своего самого амбициозного на сегодняшний день оборонительного строительства, возводя заграждения и перекрывая территорию, чтобы помешать пилотируемым и беспилотным атакам», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что ВСУ возводят укрепления, чтобы «быстро остановить» летнее наступление России.

По информации газеты, украинская оборонительная линия состоит из слоя «малозаметной колючей проволоки и тонких металлических спиралей», трех противотанковых рвов, «зубов дракона» и второго слоя колючей проволоки.

Как пишет WSJ, второй год подряд возведение фортификационных сооружений ВСУ сталкивается с задержками и арестами по подозрению в коррупции.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Ранее Белоусов обратился к военнослужащим после взятия Часова Яра в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами