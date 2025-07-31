Лукашенко выразил надежду, что в Евросоюзе «чувствуют, как стреляют себе в ногу»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Евросоюз стал медленнее штамповать санкции против Минска, не исключил, что там почувствовали, что «стреляют себе в ногу». Слова белорусского лидера приводит агентство БелТа.

«Евросоюз с 2020 года наштамповал аж 18 пакетов санкций. Правда, чем дальше, тем медленнее. В 2022 году принял пять, потом четыре, потом три. В этом году пока один пакет. Нечего больше запрещать? Или почувствовали, что стреляют себе в ногу? Наверное, и то и другое», — заявил Лукашенко.

Глава государства на совещании с руководителями белорусских дипломатических представительств в Минске отметил, что Белоруссия является средней по европейским меркам страной с открытой экономикой, которая ориентирована на экспорт. Поэтому, указал Лукашенко, наращивание и эффективность внешней торговли являются приоритетом.

25 июля белорусское агентство БелТА сообщало, что Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире. В ходе беседы были подняты такие темы, как взгляд Лукашенко на процесс урегулирования конфликта на Украине и роль Белоруссии в нем, переговоры между США и Белоруссией, обеспокоенность России политикой многовекторности Минска, санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии и другие темы.

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.