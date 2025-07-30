В Раде заявили о низком интересе молодых украинцев к службе по контракту

Количество молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, заключивших контракт с Вооруженными силами Украины, оказалось значительно ниже ожидаемого. Об этом заявил депутат Верховной рады Георгий Мазурашу в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

По его словам, несмотря на предложенные властями условия — включая высокие выплаты, льготы и преференции при получении образования — молодежь не проявляет ожидаемой активности. Мазурашу отметил, что не располагает точными данными, но, по имеющейся у него информации, реальное число заключенных контрактов существенно ниже прогнозов.

В феврале текущего года Минобороны Украины объявило о начале набора мужчин от 18 до 24 лет на контрактную службу. При этом одним из обязательных условий стала служба в пехотных бригадах, действующих на линии фронта. Сейчас призыву на Украине подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Всеобщая мобилизация действует с февраля 2022 года, а с мая 2023-го ее правила были ужесточены — многие категории граждан лишились отсрочек и льгот.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гражданам 18–25 лет предложат особый контракт, за год службы в ВСУ они смогут заработать миллион гривен, а также получить другие льготы. По его словам, украинские солдаты в возрасте от 18 до 25 лет смогут «после этого года на войне» поступить в выбранный ими вуз без экзаменов. Обучение для них будет бесплатным, за него будет платить государство, уточнил политик. Он отметил, что таким военнослужащим также предоставят специальные условия по ипотеке.

Ранее Зеленский объявил о расширении программы набора в ВСУ граждан 18–24 лет.