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Лукашенко рассказал о сплотивших Белоруссию и Россию испытаниях

Лукашенко: Белоруссия и РФ прошли проверку на прочность, их отношения на подъеме
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Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Республика Белоруссия и Российская Федерация вместе прошли проверку на прочность и выдержали испытание, отношения двух стран сейчас на очень высоком подъеме. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипмиссий, передает Telegram-канал «Пул Первого».

По словам политика, Белоруссия и Россия выдержали эти сложности, потому что выстроенный ими союз — «это не просто красивый фасад, а реально работающий механизм».

25 июля белорусское агентство БелТА сообщало, что Лукашенко дал трехчасовое интервью одному из крупнейших изданий в мире. В ходе беседы были подняты такие темы, как взгляд Лукашенко на процесс урегулирования конфликта на Украине и роль Белоруссии в нем, переговоры между США и Белоруссией, обеспокоенность России политикой многовекторности Минска, санкции США и Евросоюза в отношении Белоруссии и другие темы.

Лукашенко заявил, что поговорил с Путиным по телефону.

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