Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет

Эйсмонт: Лукашенко и Путин договорятся в ближайшее время о встрече

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время договориться о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить наиважнейшие вопросы тет-а-тет. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.

Она отметила, что у президентов Белоруссии и РФ всегда есть что обсудить.

По информации Эйсмонт, программные вопросы в ходе недавнего звонка лидеры обсуждать не стали.

«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», — уточнила пресс-секретарь.

В конце июня главы двух стран встречались во Дворце независимости в Минске, где проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).

Ранее Лукашенко выступил с трехчасовым интервью.