Лукашенко захотел поговорить с Путиным тет-а-тет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время договориться о встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить наиважнейшие вопросы тет-а-тет. Об этом рассказала ТАСС пресс-секретарь президента республики Наталья Эйсмонт.
Она отметила, что у президентов Белоруссии и РФ всегда есть что обсудить.
По информации Эйсмонт, программные вопросы в ходе недавнего звонка лидеры обсуждать не стали.
«Есть темы, которые вообще по телефону лучше не обсуждать. Президенты договорятся в ближайшее время о встрече и все наиважнейшие и серьезные вопросы обсудят с глазу на глаз», — уточнила пресс-секретарь.
В конце июня главы двух стран встречались во Дворце независимости в Минске, где проходило заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Ранее Лукашенко выступил с трехчасовым интервью.