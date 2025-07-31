В Раде анонсировали прямой эфир заседания по антикоррупционному закону

Заседание Верховной рады Украины впервые с начала спецоперации покажут в прямом эфире, трансляцию будет осуществлять парламентский телеканал. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Ирина Геращенко.

«Сегодняшнее заседание будет транслировать канал «Рада»», — говорится в сообщении.

Парламентарий поблагодарила руководство парламента за конструктив.

До этого газета The Washington Post писала, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак начал активнее «закручивать гайки» против несогласных с законом, ограничивающим полномочия НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Данное решение связано с усилиями Ермака по подавлению инакомыслящих на Украине. Журналисты добавили, что именно это стало причиной кадровых перестановок в кабинете министров.

22 июля Верховная рада поддержала законопроект, который фактически ликвидирует всю независимость Национального антикоррупционного бюро Украины и САП. Впоследствии законопроект подписал Зеленский. Принятие закона спровоцировало массовые протесты на Украине.

Ранее в подполье рассказали о протестах в связи с реформой НАБУ.