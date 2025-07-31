Министр обороны предупредил о риске долгов Украины перед военнослужащими

Шмыгаль: Украина столкнется с долгами перед военными, если не изменит бюджет

Если Верховная Рада на заседании 31 июля не примет закон об трансформации государственного бюджета Украины, то страна уже с 15 августа может столкнуться с задолженностями перед военнослужащими. Об этом заявил министр обороны страны Денис Шмыгаль, его процитировал депутат Рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«Если сегодня не принять изменения в бюджет, уже с 15 августа появится задолженность перед военнослужащими по денежному обеспечению», — заявил глава Минобороны Украины.

25 июля американское агентство Bloomberg писало, что Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим, чтобы решить проблему с нехваткой новобранцев. В статье отмечалось, что в связи с растущей непопулярностью мобилизационной кампании на Украине среди населения, правительство хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты.

Ранее Минобороны Украины нашло новый способ привлечь молодежь в ряды ВСУ.