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Украина попросит у союзников деньги для повышения зарплат военным

Украина хочет повысить зарплаты в ВСУ для борьбы с нехваткой новобранцев
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обратиться к европейским союзникам с просьбой помочь профинансировать повышение заработной платы военнослужащим, чтобы решить проблему с нехваткой новобранцев. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«В связи с растущей непопулярностью мобилизационной кампании на Украине среди населения, ... правительство Зеленского хочет мотивировать больше добровольцев, предлагая существенные выплаты тем, кто подписывает военные контракты», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что увеличение выплат военным увеличит нагрузку на государственный бюджет Украины, дефицит которого в прошлом году превысил 20% ВВП на фоне огромных военных расходов. Страна все сильнее зависит от десятков миллиардов долларов помощи от союзников, которые до сих пор отказывались от идеи прямого покрытия военных расходов.

До этого Зеленский сообщил, что Украине необходимо закрыть дефицит в $65 млрд к 2026 году.

Ранее президент Украины сообщил о договоренностях с Францией о производстве дронов.

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