«Долги и скандальные вопросы». Премьера Литвы просят объясниться или уйти в отставку

Президент Литвы дал две недели премьеру для оправдания или ухода в отставку

В Литве разгорается скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета. Президент страны Гитанас Науседа дал премьер-министру две недели на то, чтобы тот обдумал возможность своего нахождения в должности — или представил обоснованные ответы на заданные вопросы.

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру страны Гинтаутасу Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем, заявил старший советник главы государства Фредерикас Янсонас. Об этом, как пишет LRT, стало известно после встречи президента и премьера, который является акционером компаний Emus и Garnis.

«Президент попросил премьер-министра либо в течение ближайших двух недель дать обоснованный ответ на вопросы, поднятые общественностью, либо принципиально рассмотреть дальнейшие варианты исполнения им обязанностей премьер-министра», — сказал он.

В ответ премьер-министр Литвы заявил, что «постарается продуктивно использовать предоставленное ему время» и пообещал дать дополнительные объяснения по бизнес-деятельности его самого и ближайшего окружения.

«Я не занимаюсь деятельностью компаний, поэтому для меня эта информация тоже стала большим сюрпризом», — сказал Палуцкас.

Он отметил, что бизнес-процессы в компаниях его родственников были «публичными и прозрачными» и заявил, что планирует запросить литовский сейм о «вотуме доверия» к нему, хотя юридически такого понятия в парламенте не существует.

Обвинения в свой адрес Палуцкас назвал «масштабной атакой со стороны политических противников» и предупредил, что его потенциальный уход с должности премьер-министра «будет иметь последствия не только для него, но и для всей правящей коалиции и правительства».

Какие нарушения вменяются Палуцкасу

Поводом для реакции со стороны президента страны стали публикации в литовских СМИ. В них сообщалось, что Палуцкас воспользовался привилегированным доступом к банковскому кредитованию для принадлежащей его родственникам компании, в которой он являлся акционером (было ли это во время его нахождения в должности премьера, неясно). Служба расследования финансовых преступлений проводит досудебное изучение обстоятельств использования кредита, ситуацию оценивает Центральная комиссия по служебной этике.

Кроме того, сообщалось, что компания Dankora, принадлежащая Виргинии Палуцкене – супруге брата премьер-министра, – получила финансирование от ЕС, направив значительную часть средств на закупки у фирмы Garnis, совладельцем которой как раз является сам глава правительства.

Противники премьера вспомнили и о расследовании 2012 года, когда Палуцкас, будучи руководителем администрации вильнюсского самоуправления, был привлечен к суду за злоупотребление полномочиями. Нарушение состояло в том, что политик купил в центре Вильнюса квартиру по заниженной цене, а участок, на котором был построен дом, до этого от имени муниципалитета предоставил фирме-застройщику своим распоряжением.

По информации «Sputnik Литва», правящая Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) уже подготовила несколько вариантов на случай ухода Палуцкаса в отставку с поста главы правительства.

Евродепутат и почетный председатель партии Витянис Повилас Андрюкайтис указал, что у социал-демократов есть «множество возможностей и вариантов» по кандидатуре премьера. Он отметил, что периодически всплывающие новые сведения о прошлом Палуцкаса в деловом мире, неоплаченных долгах и других скандальных вопросах являются «серьезным репутационным вызовом» для партии, которую он представляет.