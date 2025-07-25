Премьер Литвы после ультиматума президента ушел в отпуск ради пчел

Премьер Литвы Гинтаутас Палуцкас после ультиматума со стороны президента Гитанаса Науседы ушел в двухнедельный отпуск ради домашних дел. Об этом заявил сам глава кабмина, передает агентство «Sputnik.Литва».

«Если говорить об отпуске, то он был запланирован давно, у меня есть кое-какие домашние дела, пчелы, нужно добыть мед, очень простые нужды. Однако две недели — это достаточный срок, чтобы подумать и собрать необходимую информацию, представить ее членам партии и общественности, поэтому я считаю это логичным», — подчеркнул он.

В Литве разгорается скандал, связанный с возможными финансовыми злоупотреблениями со стороны премьер-министра страны. В вину главе правительства ставят получение в нацбанке льготного кредита компанией его родственников, а также спорное приобретение недвижимости, сделанное во время пребывания на посту главы администрации столичного муниципалитета.

Президент страны Гитанас Науседа дал премьер-министру две недели на то, чтобы тот обдумал возможность своего нахождения в должности — или представил обоснованные ответы на заданные вопросы.

Президент Литвы Гитанас Науседа дал премьер-министру страны Гинтаутасу Палуцкасу две недели на то, чтобы тот принял решение о своем политическом будущем.

Ранее президент Литвы заявил, что не побежит в убежище, если в страну залетит БПЛА.