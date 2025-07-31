Сенатор Грэм невольно раскрыл России истинные намерения США

Сенатор Линдси Грэм, сам того не желая, раскрыл России истинные намерения США. Об этом заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер в эфире своего YouTube-канала.

«Грэм буквально предупредил Москву о реальных намерениях Вашингтона: обанкротить Россию, сломить экономически и поставить на колени <…> Заносчивость Грэма ослепляет его, США идут совсем не тем путем», — сказал аналитик.

По словам Риттера, в Белом доме сложилось мнение, что они знают все о всех странах, и поэтому могут принимать меры с однозначным и предсказуемым результатом. Аналитик считает, что Вашингтон ждет большое разочарование в этом плане.

Риттер добавил, что Грэму вторит президент США Дональд Трамп, который посчитал возможным указывать Индии, что та закупает очень много российского оружия, и что «это плохо».

«Забавно, он [Трамп] всех ругает за покупки российского оружия и топлива, а сам тем временем буквально заставляет союзников покупать уже американское топливо и оружие, вытесняя с рынка Россию», — обратил внимание аналитик.

До этого сенатор Линдси Грэм, известный своей антироссийской позицией, в соцсети Х отреагировал на заявления российских высокопоставленных лиц о том, что Россия научилась жить в условиях санкций. Он подчеркнул, что Трамп поменял правила игры, и теперь собирается ввести пошлины против стран, закупающих российские нефть и газ, чтобы лишить РФ финансирования специальной военной операции (СВО). Грэм добавил, что «широкая двухпартийная коалиция» готова поддержать подобное решение американского лидера.

Ранее экономист оценил вероятность реализации ультиматума Трампа.