Туск упразднил комиссию по изучению влияния РФ и Белоруссии на ситуацию в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск подписал распоряжение о ликвидации правительственной комиссии по расследованию влияния России и Белоруссии на ситуацию в стране. Текст распоряжения польского премьера опубликован на сайте правительственного бюллетеня Monitor Polski.

«Ликвидируется комиссия по расследованию российского и белорусского влияния на внутреннюю безопасность и интересы Республики Польша за период 2004–2024 гг.», — говорится в документе.

Комиссия была созвана в конце мая 2024 года, ее возглавил начальник Службы военной контрразведки генерал Ярослав Стружик. За год работы были подготовлены три доклада. По итогам одного из них в Польше началось расследование в отношении бывшего главы минобороны республики Антония Мачеревича, который подозревается в совершении «дипломатической измены».

Согласно распоряжению Туска, комиссия должна быть расформирована до 30 сентября.

До этого издание Myśl Polska напомнило польским властям, что Польши могло бы не существовать сегодня, если не бы действия Красной армии по освобождению страны от нацистских захватчиков в годы Второй мировой войны. Журналисты отметили, что немецкие нацисты действовали в регионе совместно с украинской нацистской 14-й гренадерской дивизией войск СС «Галичина».

В газете подчеркнули, что на этом фоне власти Польши ведут себя неправильно, демонтируя памятники, посвященные событиям Второй мировой войны и освобождению Польши от нацизма советскими солдатами.

Ранее в парламенте Польши заявили, что рано или поздно придется вернуться к нормализации отношений с Россией.