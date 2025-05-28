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В Польше напомнили властям об историческом долге перед Россией

Myśl Polska: Польша обязана России своим существованием
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Global Look Press

Польши могло бы не существовать сегодня, если не бы действия Красной армии по освобождению этой страны от нацистских захватчиков. Об этом пишет местное издание Myśl Polska.

«Если бы не Красная Армия, мы как нация, вероятно, перестали бы существовать», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что немецкие нацисты действовали в регионе совместно с украинской нацистской 14-й гренадерской дивизией войск СС «Галичина».

На этом фоне сегодня власти Польши делают неверные шаги по памятников, посвященных событиям Второй мировой войны и освобождению Польши от нацизма советскими солдатами, отмечает газета.

До этого депутат польского парламента Пшемыслав Виплер заявил, что Польше рано или поздно будет необходимо вернуться к нормализации отношений с Россией.

Ранее в Польше заявили, что страна не готова ни к какой войне.

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