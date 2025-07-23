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Иран однозначно ответит в случае восстановления Западом санкций

Замглавы МИД Гарибабади: Иран может выйти из ДНЯО в ответ на новые санкции
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Vahid Salemi/AP

Иран несомненно ответит на возможное восстановление Западом санкций против него, в частности, речь идет о возможном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, передает ТАСС.

По его словам, выход из ДНЯО не исключен, поскольку это было решением предыдущей администрации республики.

«Это все еще лежит на столе [переговоров] <...> Это продолжает рассматриваться [руководством Ирана]», — заявил дипломат в ходе брифинга для журналистов на мероприятиях по линии ООН в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что в случае появления новых санкций в отношении Ирана, Тегеран абсолютно точно ответит. Гарибабади считает, что «часть реакции была определена заблаговременно».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что три ядерных объекта в Иране полностью уничтожены, а чтобы вернуть их в эксплуатацию, потребуются годы. Если же Тегеран решит построить новые, они тоже будут разрушены, — пригрозил президент США. В Иране тем временем допустили выход из договора о нераспространении ядерного оружия и начало работ по обогащению урана выше 60%. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что атаки на ядерные объекты нарушали договор о нераспространении.

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