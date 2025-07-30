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В Индии высказались о торговом соглашении с США

Индия привержена заключению справедливого торгового соглашения с США
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Depositphotos

Индия остается привержена заключению справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения с США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление индийского министерства торговли и промышленности.

«В течение последних нескольких месяцев Индия и США вели переговоры о заключении справедливого, сбалансированного и взаимовыгодного двустороннего торгового соглашения. Мы по-прежнему привержены этой цели», — говорится в заявлении ведомстве.

В министерстве отметили, что правительство Индии придает первостепенное значение защите и повышению благосостояния представителей малого и среднего бизнеса. В связи с этим принимаются решения, направленные на защиту национальных интересов страны, подчеркнули в ведомстве.

Несколькими часами ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет 25%-ные импортные пошлины на товары из Индии с 1 августа. Он также указал на закупки Индией российских вооружений и энергоресурсов, добавив: «За это взимается 25%-ный сбор плюс штраф».

Ранее в Белом доме объяснили введение пошлин против Индии.

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