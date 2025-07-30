Трамп анонсировал «очень справедливую сделку» с Китаем

Трамп: США близки к очень справедливой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в заключении выгодного торгового соглашения с Китаем. Об этом он заявил журналистам, комментируя ход переговоров между странами, передает РИА Новости.

«У нас все продвигается с Китаем. Думаю, все идет хорошо... Будет очень справедливая сделка», — сказал американский президент.

29 июля стало известно, что китайская и американская делегации договорились о продлении торгового перемирия еще на 90 дней. По словам торгового переговорщика КНР Ли Чэнгана, которого цитировал Bloomberg, переговоры в Стокгольме были откровенными и содержательными.

27 июля Трамп заявлял, что Соединенные Штаты скоро могут заключить торговое соглашение с Китаем. Он утверждает, что США уже достигли определенных договоренностей с КНР, но будут наблюдать, как все будет развиваться дальше.

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