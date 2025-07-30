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Зеленский заявил о масштабных соглашениях по оружию с США

Зеленский рассказал о масштабных соглашениях с США по военной помощи
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Matt Rourke/AP

Украина согласовала основные принципы соглашений с США по поставкам оружия. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в обращении, опубликованном в Telegram-канале главы государства.

«Мы готовим сейчас новые наши разговоры и новые наши встречи с партнерами на разных уровнях. Цель одна — усилить позиции Украины и всех, кто стремится к миру», — отметил он.

Украинский лидер не привел деталей соглашений.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. Американский лидер не назвал точное количество машин, которые он собирается предоставить Киеву, и в то же время предупредил, что Европейский союз должен будет возместить Вашингтону их стоимость.

Ранее в США одобрили продажу Украине оборудования для систем противовоздушной обороны на $180 млн.

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