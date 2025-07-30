Fox: глава ФБР Патель нашел документы о связях Трампа с РФ в мешках для сжигания

Конфиденциальные документы из расследования о возможных связях президента США Дональда Трампа с Россией обнаружены в помещениях Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в ведомстве.

Отмечается, что директор ФБР Кэш Патель нашел материалы в «мешках для сжигания» бумаг с грифом «секретно». Согласно инсайдерам, в нескольких контейнерах находились тысячи страниц.

«Мешки для сжигания используются строго для утилизации документов высшей категории секретности», — пояснили источники телеканала.

В рассекреченных приложениях к отчету упоминается, что зарубежные источники указывали на «роль ФБР в распространении информации о связях Трампа с Россией» еще до начала официальной проверки.

18 июля глава Национальной разведки США Тулси Габбард опубликовала в социальной сети X сообщение, в котором утверждала, что обвинения в адрес Российской Федерации о вмешательстве в американские выборы в 2016 году были сфабрикованы администрацией Барака Обамы. По ее словам, за несколько месяцев до проведения голосования разведывательное сообщество выражало уверенность в отсутствии у Москвы намерений или возможностей оказать влияние на избирательный процесс. Однако, после победы Дональда Трампа администрация Обамы потребовала подготовить новый доклад, содержащий данные, противоречащие ранее сделанным оценкам.

Ранее эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности.